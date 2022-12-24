دل بوسكي: حاولت كل شيء لضم ميسي لإسبانيا!

فيسنتي دل بوسكي يكشف كواليس محاولات جعله ميسي يمثل إسبانيا.

كشف فيسنتي دل بوسكي المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني عن كواليس محاولاته لجعل ليونيل ميسي يمثل المنتخب الإسباني خلال تصريحات نقلها "راديو ماركا".

وقال دل بوسكي: "بين كل نجوم الكرة الذين عرفتهم طوال مسيرتي ميسي هو الأكثر استمرارية وجودته كانت ولا تزال مذهلة للغاية".

وأضاف: "لقد حاولت كل شيء من أجل أن أجعل ميسي يلعب في المنتخب الإسباني، لكنه رفض بسبب حبه لبلده".

وأردف: "لقد كان لدي جيلًا عظيمًا من اللاعبين، لكنك دومًا تحب أن تأتي بالأفضل، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، تحت أي ظروف".

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد تعرض لبعض اللوم من قبل بعض متابعيه على مر السنوات لعدم تمثيل إسبانيا وتحقيق كأس العالم معهم في 2010، لكن ذلك كان قبل تحقيقه اللقب بنفسه للأرجنتين هذا العام.