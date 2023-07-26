دليل قوي على حسم الصفقة .. نجم جديد من مانشستر يونايتد في النصر قريبًا

النصر يقترب من صفقة عالمية جديدة

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اقترب مسؤولو نادي النصر السعودي، من حسم صفقة عالمية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.

وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، إلى اقتراب العالمي، من التعاقد مع الإيفواري إريك بايي، كصفقة ثانية من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الحالي، بعد تيليس.

وتحت عنوان "عاجل".. كتب العنزي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايي قام بمتابعة حساب نادي النصر، عبر الانستجرام، بالإضافة إلى الثلاثي جيسلان كونان وسيكو فوفانا وكريستيانو رونالدو".

تقارير عالمية عديدة كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على مفاوضات النصر مع المدافع الإيفواري البالغ من العمر 29 سنة، والذي مثّل أندية إسبانيول وفياريال الإسبانيين، ومارسيليا الفرنسي، إلى جانب مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن إريك بايي، لعب 113 مباراة رسمية مع العملاق الإنجليزي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا هدفًا وحيدًا، وصانعًا آخر.

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