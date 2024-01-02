"دليل جديد يظهر للعلن" .. فيلم وثائقي يورط نجم برشلونة في "قضية نيجريرا"

"عائلة نيجريرا" في دائرة الاتهام

لا تزال قضية نيجريرا، ساحة مفتوحة للجدل والاتهامات التي تحاصر نادي برشلونة ومسؤوليه، بشأن علاقتهم المشبوهة بنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام إنريكيز نيجريرا.

ومنذ فتح ملف القضية، يواجه برشلونة اتهامات بالفساد ودفع رشاوى للحكام في إسبانيا قيمتها 1.4 مليون يورو، وتحديدًا لرئيس لجنة الحكام الأسبق من أجل تسهيل مهمة البارسا تحكيميًا، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.

وظهرت مؤخرًا حلقة جديدة في سلسلة قضية نيجريرا، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن علاقة قوية بين خافيير إنريكيز نيجريرا، نجل نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، ورافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة السابق، عمرها أكثر من 6 سنوات.

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وذكرت صحيفة "ماركا"، أن هناك 3 أجزاء منشورة من الفيلم الوثائقي "Resilience"، عبر منصة "برايم فيديو"، والذي يوضح كيف بدأ نجل الحكم السابق تدريب رافينيا ألكانتارا، خلال الفترة بين 2018 و2019.

وبعد سلسلة طويلة من الإصابات الصعبة، تعرض رافينيا ألكانتارا لمحنة بدا أنها لا نهاية لها، بدأت في 2015 ولم تنته قبل 2018، وفي هذا الوقت استعان لاعب برشلونة، بخافيير نيجريرا، كمدرب رياضي خاص له، وكان دائم التردد على منزل نجل الحكم السابق وتم تسجيل هذه الزيارات كجزء من الفيلم الوثائقي.

وقال رافينيا في هذا الأمر: "خافي كان مدربي الرياضي لأكثر من عام، بالنسبة لي كان من المهم أن أعرف نفسي، وأن أتغلب على هذه الإصابة. لقد كنت مستعدًا بالفعل، ولكن مع خافي لاحظت مستوى استعداد أفضل مما كنت عليه بالفعل. لقد أعطاني القليل من الأشياء التي تصنع الفارق".

واستعرض الفيلم الوثائقي، الحياة اليومية للاعب خط وسط نادي برشلونة آنذاك لمدة 6 أشهر، والذي فتح أبواب منزله وسمح بالتقاط كل لحظة، حتى أنه سمح للكاميرات بالدخول إلى غرفة العمليات، ليعود هذا المقطع إلى الواجهة مرة أخرى مع انتشار الاتهامات حول علاقة برشلونة المشبوهة بـ"عائلة نيجريرا".