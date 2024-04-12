دليل جديد يبرئ رياض محرز من اتهامات جماهير الأهلي القاسية!

ماذا فعل رياض محرز؟..

"متغطرس".. هكذا وصف قطاع كبير من جماهير النادي الأهلي السعودي، الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

هذا الوصف تكتبه جماهير الأهلي بكثرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد كل مباراة لا يتألق فيها محرز، الذي انضم إلى قلعة الراقي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن.. يبدو أن الساحر الجزائري، حصل على الإنصاف أخيرًا، ضد اتهامه بـ"الغطرسة"؛ وذلك من أهالي سارسيل الفرنسية، وهي المدينة التي وُلِد فيها.

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ووفقًا لصحيفة "fennecfootball"، استغل محرز تواجده في العاصمة الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، لحضور مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ من أجل زيارة سارسيل.

الصحيفة كشفت عن أن رياض محرز، خصص وقتًا للدردشة مع السكان المحليين هناك، وألتقط الصور معهم، مع تخليد بعض الذكريات الرائعة للشباب.

وأشارت إلى أن شباب المدينة، أشادوا كثيرًا بأخلاق نجم النادي الأهلي، وقربه من مجتمعه، إلى جانب سهولة التواصل معه وشخصيته المتواضعة.

وشددت الصحيفة، على أن محرز يسعى بكل قوته؛ لإلهام الأجيال القادمة في المدينة التي وُلِد بها، من أجل تحقيق جميع أحلامهم.