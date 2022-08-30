دليل بقاء دي يونج؟ باريس سان جيرمان يتحرك لخطف هدف برشلونة!

الأمور تشير إلى بقاء دي يونج في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق باريس سان جيرمان للتعاقد مع متوسط ميدان نادي فالنسيا كارلوس سولير.

حيث تشير الأنباء في الفترة الماضية إلى رغبة النادي الفرنسي في تعزيز صفوفه في خط الوسط، على الرغم من التعاقد مع ريناتو سانشيز هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن باريس يستعد لتقديم عرضه الأول للخفافيش ومن المتوقع أن تتراوح قيمته بين 15 و17 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي الفرنسي تسعى للتحرك سريعًا في الساعات المقبلة، وذلك بسبب انتهاء سوق الانتقالات في غضون 3 أيام فقط من الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سولير مع نادي فالنسيا بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي التعاقد في صيف عام 2023، ومن بعدها يصبح لاعبًا حرًا.

وكانت الصحافة الإسبانية قد نشرت محتوى مكالمة مسربة من قبل لرئيس فالنسيا كان يقول فيها إنه لا يمانع خروج سولير ولويس جايا من الفريق في السوق الحالي بسبب الأمور المالية.

حيث يحتاج فريق الخفافيش إلى مغادرة سولير هذا الصيف بقيمة مالية مناسبة قبل أن يفقده في العام المقبل مجانًا دون الاستفادة منه.

جدير بالذكر أن متوسط ميدان فالنسيا كان أحد أهداف برشلونة لضمه هذا السوق، وكان قدومه للبلوجرانا مرتبطًا بخروج فرينكي دي يونج الذي من الواضح أنه سيستمر مع الفريق الكتالوني.