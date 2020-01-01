دلالة على البقاء؟ رونالدو يشكر يوفنتوس بحرارة

لفتة رائعة من البرتغالي..

أرسل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، شكره واعتزازه لزملائه في البيانكونيري وكذلك لأندريا أنيلي رئيس النادي، وذلك لمساعدته على الوصول للهدف رقم 750 في مسيرته.

الدون أحرز هدفه الـ750 في شباك دينامو كييف في منتصف الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا، بالمباراة التي فاز بها اليوفي بنقاطها بثلاثية نظيفة.

وقام أنيلي بإهداء قميص يوفنتوس برقم 750 لرونالدو احتفالًا بتحقيقه لهذا الإنجاز، الأمر الذي جعل الدولي البرتغالي يرد بشكره بحرارة هو وجميع نجوم اليوفي.

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رونالدو عبر إنستجرام كتب "الرئيس أنيلي يمثل هذا النادي الرائع في هذه اللحظة التاريخية من مسيرتي، شكر خاص أيضًا للفريق".

كما أضاف "لم أستطع أن أفعل ذلك من دونكم جميعًا! لنذهب جميعًا معًا من أجل أهدافنا الكبيرة هذا الموسم".

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كلمات صاحب الـ35 عامًا قد تدحض الادعاءات المنتشرة بأنه يود مغادرة اليوفي بنهاية هذا الموسم، فهي تؤكد على سعادته في أليانز ستاديوم.

الجدير بالذكر أن اسم باريس سان جيرمان طُرح لاحتضان رونالدو الموسم المقبل، في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات أخرى أن النادي الإيطالي يود الاستغناء عن اللاعب نظرًا لراتبه المرتفع.