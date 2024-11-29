لم يهنأ بعودته من الإصابة .. "دكة أولمو" تقلق جماهير برشلونة قبل مباراة لاس بالماس

أولمو تألق أمام بريست وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا..

بات موقف الدولي الإسباني داني أولمو، مع فريق برشلونة، غامضًا، بشأن المشاركة أمام لاس بالماس، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المواجهة منتشيًا بفوزه على بريست الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، فيما تبحث كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك عن استعادة طريق الانتصارات في الليجا، بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد (0-1) والتعادل مع سيلتا فيجو (2-2)، في آخر جولتين من المسابقة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام لاس بالماس، بخطة 4-3-3، حيث يأتي أولمو على مقاعد البدلاء، في ظل اعتماد فليك على الثلاثي الهجومي "رافينيا، ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز".

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وكان أولمو قد غاب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية، في فخذه الأيمن، على خلفية مشاركته أمام جيرونا، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، فيما عاد للملاعب من بوابة لقاء بايرن ميونخ الألماني في (تشامبيونزليج)، حيث شارك بديلًا لمدة 14 دقيقة.

ومنذ عودته من الإصابة، تنوعت مشاركات داني أولمو مع برشلونة، بين اللعب أساسيًا أو المشاركة من مقاعد البدلاء، فيما بدت مشاركات نجم المنتخب الإسباني، بمثابة عنصر مؤثر مع الكتيبة الكتالونية، حيث سجل 5 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإسباني، كما شارك أساسيًا في مباراة ستاد بريست الفرنسي، ولعب لمدة 68 دقيقة، سجل خلالها هدفه الأول في دوري الأبطال.

ومع الاعتماد على أولمو أساسيًا في مباراة بريست، فإن عودته لمقاعد البدلاء أمام لاس بالماس، قد يثير قلق الجماهير البرشلونية، بشأن وضع اللاعب ومدى جاهزيته للمواجهة، رغم خوضه العديد من المباريات بعد العودة من الإصابة.

ورغم تعثره في آخر مباراتين، إلا أن برشلونة لا يزال في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي ريال مدريد، حامل اللقب، في الوصافة بـ30 نقطة من 13 مباراة.