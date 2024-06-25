دقيقة واحدة تكفي لطرد أحدهم! .. الأهلي يقرر الاستغناء عن 20 لاعبًا

ثورة في الراقي..

ثورة كبرى سيحدثها الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، يسعى خلالها للخلاص من 20 لاعبًا دفعة واحدة.

الراقي تعرض للكثير من الهجوم طوال الموسم الماضي بشأن إدارة سوق انتقالاته سواء الصيفية أو الشتوية، إذ طالب الجمهور بالتعاقد مع نجوم أفضل ممن تم جلبهم.

وفي هذا الشأن، أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة قلعة الكؤوس وضعت اسم لاعب الوسط عبدالله عطيف على رأس قائمة المقرر مغادرتهم في الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي قرر بشكل عام الاستغناء عن 20 لاعبًا في مختلف المراكز؛ أغلبهم من لاعبي الفئات السنية، سواء بالإعارة أو البيع.

يذكر أن عطيف لم يظهر إلا في دقيقة واحدة فقط مع الراقي بعد التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الهلال، إذ تعرض بعدها لقطع في الرباط الصليبي للركبة.