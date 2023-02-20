دفع مبلغًا ضخمًا .. تفاصيل إقامة كريستيانو رونالدو في أفخم فنادق الرياض!

رونالدو دفع فاتورة باهظة عن فترة إقامته بأحد الفنادق الفخمة في العاصمة السعودية.

دفع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي وعائلته فاتورة مالية ضخمة خلال فترة إقامته في أحد فنادق العاصمة السعودية، الرياض.

رونالدو وصل إلى السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للانضمام إلى صفوف النصر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو كان يقيم في فندق فورسيزونز وسط مدينة الرياض مع عائلته منذ وصولهم إلى السعودية، حيث حجز "صاروخ ماديرا" 17 جناحًا في الفندق الذي كانت تقيم فيه عائلته والوفد المرافق له.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن رونالدو دفع فاتورة وصلت إلى 280 ألف يورو خلال فترة إقامته في "جناح المملكة" المكون من طابقين، والذي يضم غرفة معيشة وغرفة طعام وغرفة سينما وحمامات ذهبية ورخامية تطل على معالم الرياض.

وسجل رونالدو خروجه بالفعل من الفندق، ودفع ذلك المبلغ الباهظ، وبينما لم يتم تأكيد مكان منزل رونالدو الجديد، يُعتقد أن البرتغالي سيقيم في مجمع خاص به نظام أمني عالي المستوى.

يذكر أن رونالدو ظهر في خمس مباريات مع النصر حتى الآن، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.