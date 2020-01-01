"دفعوا لي 500 ألف بيزيتا لإيقاف رونالدينيو"

مدافع سيلتا فيجو يكشف عن محاولاته إيقاف رونالدينيو

كشف فرناندو كاسيريس، مدافع سيلتا فيجو السابق، عن ذكرياته مع رونالدينيو، أسطورة برشلونة، مؤكدًا حصوله على الأموال لأجل إيقاف الساحر البرازيلي.

رونالدينيو لعب مع برشلونة بين 2003 حتى 2008 ولعب دورًا بارزًا في تتويج البلوجرانا باللقب الأول لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 14 عامًا.

كما أعاد النادي الكتالوني لسكة البطولات وتحقيق لقب الدوري الإسباني بعد غياب 5 سنوات دون الفوز بأي بطولة.

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وقال كاسيريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا نواجه برشلونة على أرضنا في فيجو، وحينما لمس رونالدينيو الكرة لأول مرة ضربته من الخلف فسقط على الأرض".

وتابع: "ساعدته لينهض وقلت له لقد دفعوا لي 500 ألف بيزيتا مقابل أن أخرجك من المباراة وأمنعك من التسجيل".

إلا أنّ رونالدينيو نظر له وقال: "الحق بي إن استطعت".

المدافع الأرجنتيني أشار إلى أنّه لم ينجح أبدًا في مراقبته بل وشعر بالخوف لأن رونالدينيو أصبح غاضبًا، وحينما يصبح بطل مونديال 2002 غاضبًا فهذا يعني أنّه سيقدم أفضل أداء له وسيصنع الفارق.

كاسيريس تطرق للمقارنة بين ليونيل ميسي ودييجو مارادونا بقوله: "من الصعب الحديث عن الثنائي لأن الفارق الزمني بينهما كبير وهذا لعب دورًا في تغير طرق اللعب".

وواصل: "لعبت مع مارادونا في كأس العالم 1994 وأقسم لنا أنّه لم يتعاطى أي منشطات ولكن النتيجة جاءت إيجابية وهذا ما تسبب في تشتت الفريق والخروج أمام رومانيا".

واختتم: "ميسي حالة فريدة من نوعها ولا تستطيع أن تعرف ما الذي يمكنه القيام به ولذلك حينما يقترب من المدافع لا يوجد حل أمامه سوى كسره".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية مساء اليوم، الجمعة، بهدف توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط.