دفعة هائلة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات بعد غياب أكثر من عام

متى يشارك؟

تلقت جماهير ريال مدريد نبأ سعيدًا بشأن عودة أحد اللاعبين الغائبين منذ فترة طويلة في الخط الخلفي، الذي عانى من أزمة كبرى في نصف الموسم الأول.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدافع النمساوي دافيد ألابا سينضم للتدريبات الجماعية لريال مدريد يوم الإثنين المقبل، مع عودة الفريق من الراحة.

وينهي ألابا بذلك عامًا كاملًا و13 يومًا من العمل الشاق بمفرده، للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

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ويحتاج النجم النمساوي إلى وقت للتكيّف واكتساب الإيقاع والثقة اللازمين للعودة إلى المشاركة ومساعدة الفريق على أرض الملعب.

وأوضحت "ماركا" أن ذلك "سيكون ذلك بشكل تدريجي، ودون أي استعجال، حيث سيكون ألابا نفسه هو من يُحدد اللحظة، بالاتفاق مع أنشيلوتي والجهاز الطبي".

ويُكمل ألابا موسمه الرابع كلاعب في ريال مدريد، ولا يزال لديه عام آخر في عقده، علمًا بأنه خاض 101 مباراة مع الفريق، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر الإسباني والأوروبي وكأس الملك.