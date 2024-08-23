أنباء سارة للبارسا قبل الأسبوع الأخير من الميركاتو

تلقت جماهير برشلونة أنباء سارة في الساعات القليلة الماضية، بشأن قدرة الفريق على حسم صفقة هجومية من العيار الثقيل قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الجاري.

وربطت تقارير صحفية عديدة، اسم الجناح الدولي البرتغالي رافائيل لياو، لاعب ميلان الإيطالي، بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباطه بعقد مع الروسونيري حتى صيف 2028.

وقال الإعلامي الإسباني جوسيب بيدريرول، في مقدمة برنامج "إل شيرينجيتو"، إن برشلونة يعمل بالفعل على إتمام صفقة رافائيل لياو والتي ستكلف خزينته 60 مليون يورو، مع تضمين أحد لاعبي الفريق الكتالوني ضمن الصفقة والذين تتراوح قيمتهم بين 30 و35 مليون يورو.

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وأضاف: "الكثيرون يعتقدون أنني واهمًا، لكني أثق تمام الثقة في أن برشلونة سينجح في ضم لياو قبل انتهاء الميركاتو الحالي".

وأشار بيدريرول إلى أن الصفقة تبدو معقدة في الوقت الحالي، لكنها قد تكون ممكنة خلال الأيام الثمانية المتبقية على نهاية الميركاتو الصيفي، إذا وافق ميلان على صيغة العرض الذي تقدم به برشلونة.

وشدد الإعلامي الإسباني، على أن برشلونة ينتظر انفراجة مالية ستكون سببًا في إحداث التوازن بقوانين اللعب المالي النظيف، مع السماح له بإجراء صفقة قوية من أجل تصحيح مسار الفريق.

وكان جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، قد قال عبر نفس البرنامج الإسباني الشهير: "هل من الممكن أن يلعب لياو في برشلونة هذا الموسم؟ لا، فرصته معدومة، سيبقى مع ميلان بالتأكيد بنسبة 100%، وهو لم يطلب الرحيل".