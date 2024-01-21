دفعة كبرى لبرشلونة قبل 90 دقيقة "لا تقبل القسمة على اثنين"

تلقى برشلونة نبأ سعيدًا قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، الأربعاء المقبل على ملعب سان ماميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانيّة، أن المدير الفني تشافي هيرنانديز تلقّى تأكيدات بلحاق المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ، بمواجهة ربع النهائي.

وأضافت: "كريستنسن يُعاني من بعض الانزعاجات فقط، ولا يشكو من إصابة كبيرة، لذلك من المفترض أن يظهر أمام بيلباو".

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وجرى استبعاد كريستنسن من مواجهة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان كريستنسن قد طلب استبداله في الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد سالامنكا، مساء الأربعاء الماضي، في ثمن نهائي كأس الملك.