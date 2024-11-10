دفاعًا عن مشعل الصبياني .. تدخل لاعب الاتفاق يفتح "السجل الأسود" لسالم الدوسري!

بعد المطالبات بمعاقبة مشعل الصبياني..

بات مشعل الصبياني، لاعب فريق الكرة بنادي الاتفاق، في مفترق الطرق، بين هجوم عارم من قِبل جماهير الهلال، ودفاع يرفض المبالغة في وصف التدخل العنيف على سالم الدوسري، قائد الهلال، بـ"المُتعمد".

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الصبياني تدخل بقوة على قدم سالم الدوسري، خلال مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي انتهت بفوز الهلال على الاتفاق (3-1)، في المملكة أرينا، ليعلن الهلال عن إصابة قائده في مفصل القدم.

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ووسط مطالبات الهلاليين بإيقاف مشعل الصبياني، واتهامه بتعمد إصابة سالم الدوسري، نشر عدد من الإعلاميين، مقاطع سابقة لقائد الهلال، وقد تدخل بعنف على لاعبي الفرق المنافسة خلال المباريات.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن القرني، مقطع فيديو لتدخلات سالم الدوسري "العنيفة" ضد أوتافيو، لاعب النصر، فضلًا عن ضرب رأس أنسيلمو، فضلًا عن تدخل بالساق في جسد أحد لاعبي الاتفاق، برسالة قال فيها "إذا كان مشعل الصبياني، لاعب الاتفاق، عوقب بسبب تدخله على لاعب الهلال سالم الدوسري، بعد أن نال عقابه ببطاقة صفراء أرى أنها مستحقة، فهل عوقب سالم في تدخلاته العنيفة هذه أثناء المباريات أو بعدها؟ ما لكم كيف تحكمون؟".

وقرر المنتخب السعودي، استبعاد سالم الدوسري من قائمة مباراتي أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

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وكشفت آخر الفحوص الطبية عن التواء في مفصل قدمه، وسوف يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل، فيما سبق وأن خضع جناح الهلال، لعملية علاجية مصغرة باستخدام حقنة PRP أو ما يدعى طبيًا بحقنة البلازما لمفصل القدم اليمنى واليسرى، في إصابتين مختلفتين، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث يفيد في بناء الأنسجة المتهتكة والأربطة المتضررة، وتساهم في الإسراع من عودته للمشاركة مع الفريق، وفق ما أوضحت صحيفة "الرياضية".