دفاعًا عن فينيسيوس وهجومًا على الجميع.. اجتماع "سري" داخل ريال مدريد!

هكذا يخطط النادي الملكي للدفاع عن أهم نجومه

يقوم فلورنتينو بيريز بالتحضير لاجتماع الأعضاء المفوضين لنادي ريال مدريد يوم الأحد المقبل، وهو الاجتماع الأول مع الأعضاء لإعطائهم خلفية عما هو قادم بشأن توجهات النادي في العديد من الملفات التي طرأت مؤخرًا.

وخلافاً للمناسبات الأخرى الخاصة بداخل نادي ريال مدريد، فقد أصر النادي الملكي على تذكير الأعضاء بسرية الاجتماع الذي سيتكرر في الأيام المقبلة.

سيكون برشلونة وقضية نيجريرا، والكرة الذهبية، والحكام، والملعب، ودوري السوبر المواضيع الرئيسية في تلك الجمعية العمومية وفقًا لصحيفة "ماركا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تشير الصحيفة إلى أن الموضوع الأكثر سخونة سيكون كل ما حدث في ملف فينيسيوس جونيور والكرة الذهبية، وكيفية مواجهة ما تعتبره إدارة النادي الملكي غضبًا رسميًا على ريال مدريد، وأشار بيريز للأعضاء وفقًا للمصدر ذاته، إلى أن دفاع نادي ريال مدريد عن نجمه فينيسيوس جونيور في ذلك الملف كامل ومطلق.

كما سيتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية في الملكي، والمقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل، حيث يكون للأعضاء بنهاية الموسم الحرية في الاستمرار بطريق فلورنتينو بيريز، أو العمل في طريق آخر، لكن على الأرجح سيترشح بيريز من جديد بغية إعادة انتخابه.