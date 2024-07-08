دفاعًا عن لؤي ناظر وثأرًا من كريم بنزيما .. جمهور الاتحاد يطلق حملة ضد الدوري السعودي!

الجمهور يهب دفاعًا عن ناديه..

أطلق جمهور نادي الاتحاد السعودي حملة للدفاع عن ناديه بعد الأزمة التي دفعت رئيسه لؤي ناظر لتقديم استقالته بعد أسبوع واحد من فوزه بالانتخابات بالتزكية.

عديد التقارير الصحفية تؤكد أن ناظر تقدم باستقالته بالفعل بعدما تفاجأ بأنه لا يملك الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرار، ما تسبب في فشل اتفاقه مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ووفقًا لمصادر "كووورة" فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ قائد الفريق، أحد أطراف تلك الأزمة، بل هو أول من اعترض على التعاقد مع بيولي مطالبًا بالتعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أمام تلك الأزمة أطلق جمهور الاتحاد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وسمًا تحت عنوان "جمهور الاتحاد يقاطع الدوري"، يطالب به جميع المنتمين للنادي بالعزوف عن حضور مباريات الموسم الجديد 2024-2025، التي تنطلق في أغسطس المقبل.

على سبيل المثال لا الحصر ممن تفاعلوا مع هذا الوسم، كتب أحدهم: "كنت دائمًا ضد العزوف الجماهيري ولكن عندما يصل الوضع إلى هذا الحال بالاتحاد؟!! لا هنا نقول ((اشبعوا بدوريكم))، والرسالة راح توصل قريبًا وتعرف قيمة هذا الجمهور العظيم (المسوق الرئيسي) لدوريكم ومدى تأثيره"، فيما علق آخر: "إن شاء الله أفضل رد لهم خلو بنزيما يجيب عيال عمه يحضرون"، قبل أن يضيف ثالث: "يا وزير الرياضة والله من المعيب أن جمهور الاتحاد يقاطع الدوري بسبب ما يحدث من ناديهم من عبث وتدخلات خارج النادي في رئاسة لؤي ناظر، نحن لا نريد مليارات بل نريد أن لا يكون هناك تدخلات من خارج النادي لأجل إرضاء لاعب ونرفض استقالة لؤي ناظر".