دعوة إلى العالم .. كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما يُعلقان على ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

رونالدو وبنزيما يدعمان الملف السعودي لاستضافة كأس الع

حرص النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما لاعبا النصر والاتحاد بالترتيب، على التعليق على ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات كأس العالم 2034.

وتقدمت المملكة بملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي، في حفل أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلق فيها على الترشح حيث قال: "تدعوا السعودية العالم للانضمام إلينا في رحلتنا للتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أن بنزيما نشر تغريدة أخرى بها مقطع فيديو دعائي لملف استضافة مونديال 2034 في المملكة، معلقًا عليه: "هيا بنا".

يُذكر أنه تم الكشف عن تفاصيل ملف المملكة لاستضافة المونديال، حيث تم اختيار ملعب الملك سلمان بالعاصمة السعودية الرياض، لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي.