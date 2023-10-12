فيديو | دعوة من داخل الحرم تحرك علي البليهي .. مدافع الهلال يبحث عن مشجع

لفتة إنسانية من مدافع الهلال والمنتخب السعودي تجاه طفل

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كرة القدم ليست فقط 90 دقيق داخل المستطيل الأخضر تجمع اللاعب بالجماهير، إنما هي حالة عشق خاصة، أظهرها أحد مشجعي الهلال السعودي بطريقته داخل الحرم.

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"يا رب أصور مع البليهي" هكذا كشف طفل هلالي عن دعوته التي دعى الله بها من داخل الحرم، ليتفاعل علي البليهي؛ مدافع الزعيم، على الفور معه مطالبًا بمساعدته للوصول له.

نشر مدافع الأزرق فيديو الطفل العاشق، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "والله إنك تبشر بس ارجع من البرتغال أجيك لين مكانك من عيوني والله، دلوني عليه".

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يشار إلى أن البليهي موجود حاليًا في البرتغالي مع منتخب السعودية، استعدادًا لخوض وديتي نيجيريا ومالي، إذ أن الغد موعد الأولى ويوم 17 من الشهر الجاري هو موعد الثانية.

ويعد هذا المعسكر هو الثاني للأخضر تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد معسكر أكتوبر، الذي تلقى به هزيمتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

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