"دعوا لابورتا يسحب رافعة" .. رئيس خيتافي ينتظر مفاجأة من ريال مدريد وبرشلونة!

يريد استغلال العلاقات الجيدة

أثار أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني التفاؤل بشأن توقيع كبير هذا الصيف لناديه، من الثلاثي ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد.

وتطرق كذلك إلى آمال ناديه في الحفاظ على خدمات ميسون جرينوود بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، وسط أنباء حول رغبة الشياطين الحمر في بيعه.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"دعونا نرى ما سيحدث، هناك علاقة جيدة جدًا مع ريال مدريد وسيحدث شيئًا ما، أعتقد أنه خلال خمسة عشر يومًا قد تكون هناك مفاجأة".

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وأضاف:"يجب أن يتم مناقشة ذلك مع المدرب والإدارة الرياضية، سيذهب شخص من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، صديقي لابورتا، دعه يسحب رافعة ويترك لي أحد اللاعبين، نحن مهتمون ببعض الأشخاص الموجودين لديهم وسنرى إذا كان بإمكانهم مساعدتنا".

وفي نهاية حديثه شدد توريس على تفاؤله بخصوص التعاقد مع جرينوود، بوجود بعض التقارير التي أفادت أنه لو لم يتمكن يونايتد من العثور على عرض مقبول، فربما سيعيدونه في هذه الحالة إلى خيتافي.