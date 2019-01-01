دعوات لحملة بحثة خاصة للعثور على الضحية الأخرى بطائرة سالا

مصير قائد الطائرة لازال مجهولاً حتى الآن ورحلة بحث جديدة من أجل الكشف عن مصيره

قامت عائلة الطيار البريطاني ديفيد إيبوتسون، بإنشاء حملة من أجل إعادة البحث عنه مرة اخرى.

إيبوتسون كان يقود الطائرة الناقلة للمهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا من فرنسا إلى مكانه الجديد بمدينة كارديف الويلزية.

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وجاء ذلك طمحاً في بداية محطة جديدة في مسيرة سالا، بانتقاله من نانت إلى كارديف سيتي.

الطائرة تحطمت وتم العثور على جثة تبين أنها لسالا، وسط حالة كبيرة من الحزن بالأوساط الرياضية.

ولكن جثة إيبوتسون لازالت مفقودة بعد توقف عمليات البحث والتنقيب عنها.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

إبنته قررت القيام بحملة لتمويل عملية بحث جديدة، تهدف لجمع 300 ألف جنيه إسترليني.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن الحملة جمعت 3 آلاف جنيه إسترليني خلال ساعة واحدة فقط.

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وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية حول تمويل رحلة جديدة للعثور على إيبوتسون، وسط آمال ضعيفة حول تواجده على قيد الحياة.

وتأتي هذه الحملة على غرار ما حدث مع سالا، حيث تم جمع 260 ألف جنيه إسترليني لتمويل رحلة بحث خاصة، عقب توقف عمليات التنقيب الرسمية دون الوصول لأي نتيجة.