دعوات الاستبعاد لا تتوقف .. مطالبات بطرد إيران من كأس العالم

الإيرانيون يطالبون باستبعاد منتخب بلادهم من مونديال قطر

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن الإيرانيين نفسهم هم من يطالبون باستبعاد منتخب بلادهم من كأس العالم قطر 2022، بسبب عدم امتثاله للعديد من قواعد المنظمة الدولية!

ما هو سبب طلب استبعاد إيران

طالبت مجموعة "أوبن ستاديومز" الحقوقية، بحظر المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وأرسلت المجموعة خطاب إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، تطلب فيه بعدم السماح لإيران بالمشاركة في كأس العالم، بسبب بعض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وعدم التمييز.

أوبن ستاديومز طالبت خلال خطابها بحرية دخول المرأة إلى الاستادات في إيران، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم ضغوط الاتحاد الدولي "فيفا".

وتشهد إيران حالات من الاضطرابات الأمنية، بسبب الاحتجاجات بسبب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب، بسبب ارتدائها ملابس غير محتشمة خلال شهر سبتمبر الماضي.

المجموعة الحقوقية ذكرت في بيانها: "لماذا يمنح فيفا فرصة لإيران وممثليها فرصة الظهور على الساحة العالمية، في الوقت الذي ترفض فيه طهران احترام أساسيات حقوق الإنسان والكرامة، بل وتقوم بتعذيب وقتل شعبها؟".

عدد من لاعبي المنتخب الإيراني، أعلنوا خلال الأيام الماضية عن دعمهم لتلك الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إيران ليس المنتخب الوحيد المهدد بالاستبعاد

طالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم، من الاتحاد الدولي "فيفا"، استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، بسبب تزوير في الأوراق الشخصية الخاصة باللاعب بايرون كاستيلو الظهير الأيمن للمنتخب الإكوادوري.

الاتحاد التشيلي قدم وثائق رسمية تثبت أن كاستيلو ولد في كولومبيا وليس الإكوادور كما هو مذكور في أوراقه الرسمية، وهو الأمر الذي يعد تزويرًا في الأوراق.

ولكن الاتحاد الدولي "فيفا" رفض اعتراض الاتحاد التشيلي، بعد أن تم إثبات أن اللاعب يحمل الجنسية الإكوادورية الدائمة، وفقًا للمادة الخامسة للوائح الحاكمة لتطبيق النظام الأساسي.

وأيضًا المنتخب السنغالي كان هناك احتجاج ضده من جانب اتحاد الكرة المصري، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الإياب بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ولكن تم توقيع عقوبات مالية على السنغال فقط.

كما طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إعادة مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية في تلك المواجهة، وهو ما تم رفضه أيضًا.