دعم على مستوى عالٍ .. البرتغال تدفع كريستيانو رونالدو لتحقيق لقب دوري روشن بطريقتها

يحظى البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على دعم كبير من بلاده في المباراة المصيرية التي يخوضها فريقه الليلة أمام الشباب.
العالمي يلتقي بالليث الأبيض، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، في لقاء مصيري وحاسم في سباق اللقب.
ووصل نونو ماتياس؛ سفير البرتغال في الرياض، إلى ملعب المباراة، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لصاروخ ماديرا، الذي يسعى حصد أول لقاء له في السعودية.
العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد بثلاث نقاط فقط.
وينتظر النصر تعثر الاتحاد في لقائه الليلة أمام الباطن، بجانب فوزه، كي يبقى أمله قائمًا نحو التتويج باللقب.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- مظلوم تشيلسي ومطرود لعدم الانضباط .. كتيبة "صف ثاني" تطارد ميسي نحو الدوري السعودي
- 10 لحظات منحت مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي 🏆
- رئيس البرازيل بنفسه ونجم الهلال .. العالم يتحرك لمساندة فينيسيوس ضد العنصرية
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | عودة فراس البريكان، واختراق ثلاثي الصدارة الاتحادي
- الكرة الذهبية 2023: ميسي أم هالاند - من سيفوز؟