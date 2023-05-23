دعم جديد من ريال مدريد.. مفاجآت تنتظر فينيسيوس أمام رايو فاييكانو

سانتياجو بيرنابيو يظهر تقديره لفينيسيوس جونيور

قُدر لمباراة ريال مدريد مع رايو فاييكانو، أن تكون مباراة الدعم من أصحاب الأرض لنجمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي شغل اسمه العالم كله آخر يومين.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، غدًا الأربعاء، رايو فاييكانو، في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويتردد اسم فينيسيوس في أرجاء العالم مع دعم من عدد من اللاعبين له نظرًا لما يتعرض له من حوادث وهتافات عنصرية آخرها كانت أمام فالنسيا على ملعب ميستايا كلفت اللاعب البرازيلي بطاقة حمراء.

ونشر ريال مدريد أكثر من بيان لدعم لاعبه كما حول القضية إلى قضية مدنية في المحاكم الإسبانية وتوجه فلورنتينو بيريز رئيس النادي للاعبه وعبر له عن دعمهم له، لكن الريال لن يكتف بذلك بل سيدعم ملعب سانتياجو بيرنابيو لاعبهم غدًا بلافتة عملاقة تندد بالعنصرية.

وستكون شرارة البدء في الدقيقة 20، رقم اللاعب، حين ستطلق الجماهير الهتافات باسم لاعبها البرازيلي منددة بالعنصرية.

وسيكون فينيسيوس حاضرًا في مدرجات ملعب سانتياجو بيرنابيو ليرى بنفسه احتفالية ودعم ناديه له.