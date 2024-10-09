"لن أوقع على هذا القرف المثلي" .. رفض دعم المثلية الجنسية يسبب أزمة في الدوري الألماني

أزمة في الدوري الألماني

شهد الدوري الألماني أزمة جديدة خلال الوقت الحالي بسبب أحد اللاعبين الذي رفض دعم المثلية الجنسية، واصفًا إياها بـ "القرف المثلي".

وكشفت صحيفة "تيليجراف" عن أن نادي فولفسبورج الألماني قرر معاقبة مهاجمه كيفن بيرنس بسبب رفضه التوقيع على قميص يحمل شعار قوس قزح قائلًا: "لن أوقع على مثل هذا النوع من القرف المثلي".

ومن جانبه؛ قال المدير الرياضي لنادي فولفسبورج لشبكة سكاي ألمانيا: "كيفين أصبح الآن وحيدًا في المنزل، وتعليقاتي العفوية لم تكن مقبولة على الإطلاق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يوجد أي جديد بشأن المهاجم بيرنس، حيث ظل على مقاعد البدلاء في فوز فريقه على بوخوم بثلاثية مقابل هدف واحد، كما أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلق نادي فولفسبورج الذي بدأ في استخدام قمصان تحمل رسومات قوس قزح من 5 سنوات، لإظهار دعمه للمثلية الجنسية: "خلال اجتماع داخلي صدرت تصريحات لا تتو