دروجبا يتغزل في صرخة الرعب لتامي أبراهام

دروجبا سعيد بعودة صرخة الرعب الزرقاء إلى ملعب الإمارات

أعرب دروجبا عن سعادته بعودة صرخة الرعب من جديد إلى ملعب الإمارات، وذلك عقب نجاح تشيلسي في حسم ديربي لندن من أرض أرسنال.

وتغلب تشيلسي على مضيفه أرسنال مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تامي أبراهام هدف تشيلسي الثاني بعد دقيقتين فقط من نجاح جورجينيو في تسجيل هدف التعادل، ليقلب أسود لندن النتيجة في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

واحتفل أبراهام بشكل هيستيري حاله كحال جميع زملائه وأيضًا مدربه فرانك لامبارد بعد مباراة صعبة عاشها الجميع في سيناريو مجنون.

ولكن ما كان يستحق الذكر هو تكرار تامي أبراهام لصرخة ديدييه دروجبا، وكذلك رد فعل الأسطورة الإيفوارية على هذه اللقطة السينيمائية.

وقال دروجبا إنه سعيد بعودة صرخة الرعب من جديد، في إشارة إلى سير تامي أبراهام على نهجه واتباع خطاه في هذا المكان.

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يذكر أن ديدييه دروجبا اعتاد التسجيل في شباك أرسنال حيث سجل 13 هدفًا في شباكهم طوال مسيرته مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.