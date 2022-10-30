درس مجاني ثمنه غالي .. هل يتعلم الشباب من خيبة الاتحاد؟

هل يكرر الشباب سيناريو الموسم الماضي؟

بداية مثالية قدمها فريق نادي الشباب في مسابقة دوري روشن للمحترفين، نجح فيها خلال أول 8 جولات في أن يسيطر على صدارة الترتيب، وسط ملاحقة النصر والاتحاد والهلال، ولكن توقف الدوري، فهل يكرر الليوث ما حدث مع النمور الموسم الماضي؟

وتوقف دوري روشن للمحترفين حاليًا، معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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فترة التوقف ستمتد حوالي 60 يومًا، لحين ينتهي الأخضر من المشاركة في المونديال، وهو الأمر الذي يجعلنا نتذكر ما حدث مع الاتحاد الموسم الماضي حينما توقف الدوري في الوقت الذي كان يسير فيه العميد بشكل جيد ويتصدر الترتيب.

ماذا حدث مع الاتحاد الموسم الماضي؟

فريق نادي الاتحاد كان متصدرًا لترتيب فرق دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي، حتى الجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتوقف الدوري منذ منتصف شهر مارس حتى 6 مايو، ليفقد الاتحاد حساسية المباريات والحماس الذي كان يمتاز به اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات.

وبالفعل تراجعت نتائج الاتحاد في الجولات الخمس الأخيرة، ليستغل نادي الهلال هذه التعثرات وينقض على الصدارة ومن ثم يتوج باللقب في الأمتار الأخيرة.

الاتحاد كان متصدرًا لترتيب الدوري السعودي منذ الجولات الأولى وحتى الجولات الأخيرة، التي شهدت تعثره بسبب تراجعه للتوقف المفاجئ لبطولة الدوري، الذي تسبب في انهيار لاعبيه فنيًا ومعنويًا.

هل يتكرر هذا السيناريو مع الشباب؟

وضع الشباب قد يكون مشابه الآن لوضع الاتحاد الموسم الماضي، حيث قدم الليوث نتائج رائعة في أول 8 جولات، جعلته في صدارة الترتيب دون تلقي أي خسارة.

وشهدت آخر الجولات تقديم النصر عروضًا قوية جعلته أقرب ملاحقي الشباب على الصدارة، منتظرًا أي تعثر لليوث من أجل الانقضاض عليها.

وبعدها حدث التوقف الذي سيستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، والذي يشهد ابتعاد اللاعبين عن حساسية المباريات الرسمية فترة طويلة، فهل يحدث مع الشباب مثلما حدث مع الاتحاد؟

إذا كان الشباب يرغب في الاستمرار على هذه العروض بعد فترة التوقف الحالية، لا يوجد أمامه سوى التعلم من ما حدث مع الاتحاد الموسم الماضي.

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