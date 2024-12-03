"درس لمدرب لا يُذاكر" .. انتقاد عنيف لإدارة ستيفانو بيولي مباراة النصر والسد

الفريق السعودي خسر اللقاء

تعرض الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر السعودي لانتقاد عنيف جدًا لإدارته مباراة فريقه أمام السد في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد.

النصر تجرع خسارته الأولى في مرحلة الدوري في البطولة القارية، وإن كان ذلك لم يؤثر على حقيقة تأهله إلى دور الـ16، حيث كان قد حسمه في الجولة السابقة، ولكن ذلك لم يمنع الإعلام والشارع النصراوي من مهاجمة المدرب.

الصحفي محمد الدويش وصف المباراة بأنها درس لمدرب لا يُذاكر! منتقدًا بحدة تعامل بيولي مع المباراة وخاصة مع أكرم عفيف مهاجم السد، حيث كتب عبر منصة إكس "أغرب تبديل من بيولي في خط الدفاع أمام خصم يدافع ويرتد بمهاجم واحد تركه بيولي دون رقابة لصيقة .. أكرم عفيف إذا استلم سلّم".

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أضاف حول ما الذي جان يجب فعله "كان يفترض تبديل من هما خارج الخدمة: غريب وماني .. مباراة درس لمدرب لايذاكر".

يُشار إلى أن المدرب فضل إراحة النجم كريستيانو رونالدو وإبعاده عن اللقاء، وذلك استعدادًا للمباراة الصعبة أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، والتي تعد واحدة من الفرص الأخيرة للحاق العالمي بركب المنافسين على اللقب.