درس الكلاسيكو يدفع تشافي لإعادة أحد أفراد الحرس القديم

نصف ساعة ساهمت في تغيير وجهة نظر مدرب برشلونة

يدرس تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إجراء بعض التغييرات على تشكيل فريقه، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين النتائج خاصة في المواجهات الهامة أمام الكبار.

برشلونة خسر وتعادل في مباراتين متتاليتين أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، ليصبح مهددًا بالخروج المبكر من المسابقة، كما سقط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 3/1 يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن رغبة تشافي في إعادة جوردي ألبا إلى التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني خلال المرحلة المقبلة لتحسين الأداء الدفاعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحسن شكل برشلونة بعد دخول ألبا في الكلاسيكو أمام ريال، بالإضافة لبعض التغييرات الأخرى مثل نزول فيران توريس وأنسو فاتي وجافي خلال الشوط الثاني.

ونجح ألبا الذي لعب لمدة 30 دقيقة ضد الغريم التقليدي في تسديد كرة واحدة على المرمى ولعب 16 تمريرة ليقدم إضافة أفضل من زميله أليخاندرو بالدي الذي شارك كأساسي.

ويميل تشافي إلى إبعاد بالدي عن التشكيل الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما ظهر في حالة توتر بالعديد من المواقف الصعبة، لعدم تمتعه بالخبرة الكافية للمنافسة على أعلى مستوى ممكن.

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وأما الوافد الجديد ماركوس ألونسو الذي شارك في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، فقد فشل هو الآخر في إثبات نفسه، ليخرج من حسابات تشافي بشكل مؤقت.

وبالنسبة لألبا فمن المتوقع ظهوره بشكل أكبر بسبب خبرته كأحد قادة الفريق، بالإضافة لحالة التفاهم التي تربطه بالجناح الشاب أنسو فاتي في الجبهة اليسرى.

جدير بالذكر أن ألبا البالغ من العمر 33 سنة شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم أغلبها كبديل بمجموع 411 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.