"دربت أندية كبيرة" .. موسيماني يتجاهل الأهلي ويثير حفيظة جمهوره

حديث موسيماني كان عن الأهلي المصري فقط!

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أثار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حفيظة جمهور الأهلي، بعدما تجاهل الحديث عن تجربته الأخيرة، التي شهدت قيادته للراقي للصعود إلى دوري روشن السعودي.

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ونجح موسيماني في قيادة الأهلي للصعود إلى دوري روشن، بعدما هبط الموسم الماضي ليلعب في دوري يلو للأندية السعودية، ثم استغنى النادي عن خدماته بعد انتهاء الموسم.

وقال موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي الحالي خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية: "أتيت من بيئة اعتدت فيها على تحقيق الألقاب، حيث حققت لقبًا على الأقل في كل عام من آخر 7 أعوام وقلت لهم أنني أتيت إلى هنا لأكمل هذا المشوار وأحقق البطولات".

وأضاف: "دربت أندية كبيرة مثل الأهلي المصري وهناك الضغط كبير للغاية، حيث يتوجب عليك تحقيق لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وإذا لم تحقق ذلك لن يعترفون بك كمدرب وهذه هي البيئة التي أتيت منها".

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واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "وصلت إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وشاركت في كأس العالم للأندية 3 مرات، والضغوطات ليست عائقًا وأنا أعيش معها، ولكنني لا أعلم إذا كان لاعبي الوحدة سيتحملون هذا الضغط خلال الموسم سأفعل كل ما لدي وأضغط على اللاعبين كثيرًا".

SHAHID