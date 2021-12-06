دراما راموس في باريس تتواصل .. خارج قائمة بروج في دوري الأبطال

أكد نادي باريس سان جيرمان غياب سيرخيو راموس، مدافغ باريس سان جيرمان عن لقاء فريقه ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

الإسباني المخضرم يعيش حالة غريبة منذ أن وصل إلى عاصمة الأنوار في مطلع يوليو الماضي، بدأت بالغياب عن المشاركة لمدة 4 أشهر قبل أن يعود في مباراة في الدوري.

وبعد أن بدأت الأمور تميل نحو الاستقرار بمشاركته لأول مرة كأساسي أمام سانت إيتيان يوم 28 نوفمبر الماضي، عاد ليغيب من جديد أمام نيس ولانس بسبب إصابة عضلية.

ما هو الجديد في حالة راموس؟



قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان في المؤتمر الصحفي صباح اليوم: "اليوم هي المرة الأولى التي يستطيع فيها الإحماء، لقد أدى بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم".

ونفى الأرجنتيني أن يكون غياب راموس عن القائمة بسبب قرار فني، وأوضح "سنرى تطور حالته في الأيام القليلة المقبلة".

ليؤكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غياب اللاعب، حيث كتب: "سيرجيو راموس سيغيب عن اللقاء يواصل التأهيل من أجل العودة إلى الفريق خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

ماذا يحدث مع راموس؟

راموس منذ انضمامه إلى باريس في الصيف الماضي مجانًا لم يلعب سوى 90 دقيقة فقط أمام سانت إتيان الأسبوع الماضي، ثم غاب عن مباراة رين يوم الأربعاء بمفاجأة لم تكن متوقعة.

وسبق ذلك الظهور الأول الكثير من الدراما حول وضع الإسباني داخل الفريق والتكنهات حول مستقبله ولدرجة أنه تمادى البعض وقال أنّ باريس في طريقه إلى فسخ التعاقد مع اللاعب.

الجدير بالذكر أنّ عام 2021 هو أسوأ أعوام راموس في مسيرته الكروية، حيث لعب 8 مباريات فقط، 5 منها مع ريال مدريد و2 مع منتخب إسبانيا وواحدة مع باريس سان جيرمان.

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