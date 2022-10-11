دراسة .. ميسي هو القائد الأكثر وسامة في العالم

الأصوات النسائية كشفت عن نتائج مختلفة

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في اعتلاء صدارة قائمة جديدة كالأفضل في العالم، ولكن هذه المرة الأمر لا يتعلق بكرة القدم.

صحيفة "as" الإسبانية نشرت دراسة من منصة المواعدة الشهيرة "أشلي ماديسون" لاستطلاع آراء المستخدمين حول القائد الأكثر وسامة من بين نجوم العالم.

وقامت المنصة التي تضم أكثر من 75 مليون مستخدم، باستطلاع آراء أكثر من 3000 شخص لمعرفة القائد الأكثر جاذبية، ليحتل ميسي المركز الأول بـ22% من الأصوات.

وجاء في المركز الثاني كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي بنسبة 19%، يليه الألماني مانويل نوير 17%، ماثيو رايان من أستراليا 12%، أتيبا هاتشينسون من كندا 10%، الإنجليزي هاري كين 9%، البرازيلي تياجو سيلفا 5%، سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا 4% والمكسيكي أندريس جواردادو بنسبة 1%.

وعندما تم الاحتكام إلى أصوات النساء جاءت النتيجة مختلفة تمامًا، حيث جاء بوليسيتش بالمركز الأول بـ22% من الأصوات، ثم ماثيو رايان 21%، ميسي 17%، مانويل نوير 16%، أتيبا هاتشينسون 8%، كين 7%، تياجو سيلفا 6%، بوسكيتس 2% وأخيرًا جواردادو بنفس النسبة السابقة له وهي 1% ليظل بالمركز الأخير.

جدير بالذكر أن ميسي يستعد لقيادة الأرجنتين في بطولة كأس العالم في قطر 2022 المقامة في 20 نوفمبر الجاري، ويلعب فريقه بمجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.