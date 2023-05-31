دخول مفاجئ .. أسطورة ريال مدريد يظهر في حفل تكريم سيرجيو بوسكيتس!

أحمد الغنام
Sergio Busquets DespedidaGetty Images
برشلونةريال مدريدسيرجيو بوسكيتسالدوري الإسباني - لا ليجا

أسطورة ريال مدريد جذب الأنظار في حفل توديع سيرجيو بوسكيتس..

ظهر إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقة المؤسسية في نادي ريال مدريد، وأسطورة "الميرينجي" بشكل مفاجئ في ملعب "كامب نو" أثناء حفل توديع سيرجيو بوسكيتس أسطورة نادي برشلونة.

برشلونة أقام حفلًا مساء الأربعاء لتوديع بوسكيتس بعد الإعلان عن انتهاء مسيرته مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي، بعد 15 عامًا قضاها مع الفريق الأول.

ظهور بوتراجينيو صدم مقدم قناة برشلونة، الذي تفاجئ بحضور أسطورة ريال مدريد، ليقول له مازحًا: "نحن جميعًا من برشلونة؟ ماذا تفعل هنا من دعاك؟".

ليرد أسطورة النادي الملكي: "لقد تلقينا دعوة رسمية من قبل النادي، ولذلك لبينا تلك الدعوة".

وأضاف موجهًا حديثه إلى بوسكيتس: "بالطبع كان علينا أن نكون هنا للتعبير عن تقديرنا لك، تهانينا على مسيرتك غير العادية".

وتابع: "بالنسبة إلى مدريد، لقد كان لاعبًا رائعًا وخصمًا قويًا دفاعيًا وهجوميًا، ويمنح التوازن لفريق ورائع في بناء اللعب، لقد كان مفتاح نجاحات برشلونة".

ومن جانبه رد بوسكيتس على بوتراجينيو قائلًا: "لطالما كنت أحترم ريال مدريد كثيرًا، وأقدرك بشكل كبير، شكرًا جزيلًا لكم".

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