"دخل في مناقشة غاضبة مع علي البليهي قبل خروجه" .. إصابة نجم الهلال بقميص السعودية

ضربة قوية في مباراة السعودية والأردن..

تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لـ"الإصابة"، خلال مشاركته مع منتخب السعودية أمام الأردن، مساء اليوم الثلاثاء.

السعودية تواجه منتخب الأردن - حاليًا -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسقط محمد العويس، حارس مرمى الزعيم الهلالي، على أرضية الملعب، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، متأثرًا بإصابة على مستوى العضلة الخلفية.

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وبعد 4 دقائق من العلاج.. تأكد العويس، بعدم قدرته على استكمال المباراة؛ ليتم استبداله بزميله أحمد الكسار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

وخلال خروجه من الملعب، ظهر العويس وهو يدخل في "مناقشة غاضبة" مع علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال؛ حيث شرح له طريقة الإصابة.

وحسب إشارات الحارس؛ فإنه تعرض للإصابة، خلال تغيير حركته في لعبة هدف منتخب الأردن الأول، في الدقيقة 27؛ حيث ارتطمت الكرة في الدفاعات السعودية، قبل أن يسكنها علي علوان في شباكه.

ويبدو أن محمد العويس، كان غاضب للغاية، من التغطية الدفاعية السيئة في لعبة هدف علوان؛ والتي تسببت بهدف في شباكه، وإصابته في نفس الوقت.