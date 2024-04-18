هل ينجح الهلال في تعويض الخسارة الثقيلة أمام العين؟

بالعودة للذاكرة 877 يوم، يدخل أسطورة الهلال، صالح النعيمة، ملعب الملك فهد الرياض، حاملًا كأس البطولة، وسط تحية جماهير الزعيم، قبل مباراة الحسم أمام بوهانج ستيلرز الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ووقع ناصر الدوسري على أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد 15 ثانية من انطلاق المباراة، ثم وقع موسى ماريجا على الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليتوج الهلال برابع ألقابه الآسيوية، ويفوز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبهذه الذكرى، أشعل صالح النعيمة، حماس جماهير الهلال، بعودة تاريخية أمام العين الإماراتي، في لقاء الإياب الذي يقام في 23 أبريل، على ملعب المملكة ارينا، حيث يتصارع الفريقان على مقعد نهائي دوري أبطال آسيا.

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ونشر صالح النعيمة رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "كلي ثقة بالله ثم بالهلال.. وسأكون أول الداعمين لأبطالنا في الملعب".

وكان الهلال قد تلقى خسارة ثقيلة أمام مضيفه العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليصبح بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، في مباراة الإياب، من أجل العبور إلى نهائي البطولة، حيث يواجه المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني.