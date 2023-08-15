دخل التاريخ من الباب الخلفي .. طرد رافينيا أمام خيتافي يكلفه رقمًا سلبيًا في تاريخ برشلونة!

طرد رافينيا أمام خيتافي جعله يدخل تاريخ برشلونة من الباب الضيق..

كان البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة "شرير" الرواية خلال مواجهة النادي الكتالوني أمام خيتافي، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في الجولة الافتتاحية لموسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

رافينيا تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد ضرب جاستون ألفاريز مدافع خيتافي بالكوع على رأسه أثناء محاولة هجومية للنادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن طرد رافينيا خلال الشوط الأول من مواجهة خيتافي جعلت البرازيلي يحمل رقمًا قياسيًا سلبيًا يخص حالات الطرد للنادي الكتالوني في الجولة الافتتاحية من "لا ليجا".

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التقرير أشار إلى أن رافينيا تلقى البطاقة الحمراء من الحكم سيزار سوتو جرادو في الدقيقة 41 و13 ثانية من زمن المباراة، وهو ما يجعله أسرع طرد للاعب في برشلونة خلال الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وبذلك، فإن رافينيا تجاوز الرقم الذي احتفظ به الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم "البلوجرانا" السابق منذ موسم 2014-2015، بعدما طرد أمام إلتشي بعد مرور 43 دقيقة بالضبط، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وشهدت فوز النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة.