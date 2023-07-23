البداية صفرية لكنها كانت كافية لإدخال رينارد التاريخ

استهل منتخب فرنسا للسيدات مشواره في كأس العالم 2023م، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام سيدات جامايكا، على استاد سيدني في أستراليا.

المباراة لم تشهد فرص حقيقية لكلا المنتخبين، إنما شهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إشهار الإنذار الثاني من ثم الطرد في وجه لاعبة جامايكا خديجة شو.

وبفضل هذه المباراة، أصبح هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ثاني مدرب يقود منتخبات سيدات ورجال في المونديال، بعد المدرب جون هيردمان، الأول قاد المغرب للرجال قبل سيدات منتخب بلاده، والثاني قاد منتخب كندا للرجال وسيدات نيوزيلاندا.

وتقع كتيبة رينارد في المجموعة السادسة، بالمونديال رفقة جامايكا وبنما والبرازيل، وفي انتظار مباراة الثنائي الأخير، لكشف ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى.

يذكر أن رينارد كان قد فسخ عقده مع منتخب السعودية للرجال قبل أشهر قليلة، والذي كان يمتد لعام 2027م، لنيل شرف قيادة سيدات بلاده في الحدث العالمي.