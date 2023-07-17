دخل استثنائي بفضل كيليان مبابي .. الجولة الآسيوية تنعش خزائن باريس سان جيرمان بالملايين!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن فريق باريس سان جيرمان سيحقق استفادة مالية كبيرة من جولته الآسيوية القادمة.
ومن المقرر أن يسافر الفريق الباريسي للعام الثاني على التوالي في جولته التحضيرية إلى اليابان للعب ثلاث مباريات ودية أمام النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو يوم 25 يوليو القادم، ثم مواجهة أوساكا، وأخيرًا مباراة ضد إنتر ميلانو.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن رحلة اليابان ستجلب لباريس سان جيرمان دخلًا استثنائيًا قدره 20 مليون يورو وهو ما يتجاوز بوضوح مبلغ العام الماضي المقدر بنحو 12 مليون يورو.
ورغم رحيل نجوم باريس سان جيرمان ميسي وراموس، إلا أن جماهير اليابان تنتظر النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وعاد مبابي إلى الظهور اليوم الإثنين داخل مقر باريس سان جيرمان وخضع لاختبارات جسدية مختلفة ومن المتوقع سفره مع بعثة الفريق للرحلة الآسيوية.
ويعتبر مبابي إلى جانب نيمار، مصدر الدخل الرئيسي لباريس سان جيرمان من حيث الإعلانات والتسويق التي ستقام على مدار الأيام العشرة التي سيكون فيها النادي على الأراضي الآسيوية.
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