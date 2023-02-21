"دخلت حفرة لم أكن أعلم أن لها نهاية" .. فيران توريس يكشف معاناته مع العلاج النفسي

"هوسي بتسجيل الأهداف تسبب في تأخري"

تحدث لاعب برشلونة، فيران توريس، عن تجربته مع العلاج النفسي، وكيف ساعده في تحسين مستواه الكروي.

وانضم توريس إلى النادي الكتالوني، في ديسمبر 2021، قادمًا من مانشستر سيتي.

وفي حديث في مؤتمر صحفي لبرشلونة، قال توريس:" دخلت حفرة لا نهاية لها، ولم أكن أعلم كيف أخرج، كنت مهووسًا بتسجيل الأهداف فقط، بغض النظر عن اللعب".

ثم أضاف:" كانت تجربة صعبة للغاية، ولكن في نفس الوقت، واحدة من أفضل اللحظات لأنني الآن أشعر بأنني أقوى، بعد إعادة التأهيل النفسي".

واستكمل حديثه:" الآن تعلمت الخروج والاستمتاع باللعب، ومساعدة الفريق بأفضل شكل".

واختتم الحديث عن انتقاله لبرشلونة:" جئت في وقت صعب للغاية، الفريق التاسع في الدوري، ثم المشاركة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن لا يمكنك قول "لا" لبرشلونة".

وعاد توريس للمشاركة أساسيًا ضد قادش وقدّم مباراة رائعة جعلته يحصل على لقب رجل المباراة.