دجيكو: فلورينزي عرض علي شارة قيادة روما للبقاء

زملاء دجيكو في روما كانوا يرغبون بشدة في استمراره معهم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف إدين دجيكو، مهاجم فريق روما الإيطالي ان زميله في الفريق أليساندرو فلورينزي، عرض عليه الحصول على شارة قيادة الذئاب، من أجل البقاء.

وارتبط اسم اللاعب، بالرحيل عن الذئاب، خلال فترة الانتقالات الحالية والانضمام إلى إنتر أو يوفنتوس.

وقال المهاجم البوسني في تصريحات تلفزيونية اليوم: "أنا سعيد للغاية، عندما أرى مدى سعادة الآخرين لأنني قررت البقاء مع زملائي في الفريق".

ووصل: "لا أريد تسميتهم بذلك، هم أيضاً بالنسبة لي أخوة وأصدقاء، كانوا دائماً ما يقومون بالضغط علي، ويقولوا لي لن ترحل إلى أي مكان ستبقى هنا".

وتابع: "لدي علاقة رائعة مع الجميع، كل يوم كان يخبرني فلورينزي وبيليجريني أنني لن أرحل وسأبقي في روما".

وأتم تصريحاته قائلاً: "في ذات يوم أخبرني فلورينزي أنه سيمنحني شارة قيادة الفريق إن استمريت مع الفريق، ولكني أجبته بأنه سيكون قائدنا دائماً".