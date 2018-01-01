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دجيكو: من الصعب أن يُكرر روما موسمه الماضي

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Getty Images
مهاجم روما يتحدث عن مسيرته خلال عام 2018

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إيدين دجيكو مهاجم روما رضاه التام عن مسيرته خلال عام 2018، واصفًا الموسم الماضي بالأفضل في مسيرته خلال دوري الأبطال.

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ووصف المهاجم البوسني العام القريب من نهايته قائلًا "القتال والرغبة والسعادة والحُزن، هكذا قد أصف عام 2018 الخاص بي. دومًا ما بذلت قصارى جهدي وسأفعل هذا حتى أتوقف عن اللعب. كنت سأضحك لو أخبرني أحدهم أنني سألعب في نصف نهائي دوري الأبطال".

"كان أحد أفضل المواسم في تاريخ روما وموسمي الأفضل في دوري الأبطال. ربما ذلك الهدف ضد تشيلسي كان الأجمل في مسيرتي، لكن الحزن أصابني فيما بعد لأني كنت واثقًا أننا سنلعب النهائي"

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أضاف "سنحاول تكرار الأمر ذاته، وإن كنت أعتقد أننا لن نستطيع تكرار الموسم الماضي. كل شيء كان لا يُصدق، خاصة تلك المباريات المذهلة ضد برشلونة وليفربول حيث كانت النتيجة معلقة حتى النهاية".

أتم دجيكو قائلًا "التسجيل هو مهمتي وأنا سعيد أنني خلال تلك الفترة القصيرة تمكنت من كتابة اسمي في تاريخ روما الممتلئ بالمهاجمين الكبار. عمومًا، هذا يمثل حافزًا لأقدم المزيد في المستقبل. توقعات الجماهير كبيرة وكذلك أنا".

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