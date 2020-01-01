دجوركاييف: أفريقيا تستحق الاهتمام

تصريحات يوري دجوركاييف حول جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

قال أسطورة كرة القدم الفرنسية يوري دجوركاييف إن قارة أفريقيا تستحق المزيد من الاهتمام وهو الأمر الذي يقوم به بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتواجد مسؤولون رسميون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا على رأسهم الرئيس جياني إنفانتينو وأرسين فينجر ويوري دجوركاييف.

وحول ذلك، وخلال حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية، قال يوري دجوركاييف إنه سعيد بالأجواء الموجودة في الحفل.

وأضاف: "أعتقد أن الشيء الرائع هو كون اللاعبين الثلاثة مختلفين للغاية، هم لاعبون مميزون وجميعًا يقدمون أدوارًا مختلفة ويسعون إلى الفوز والنجاح"

وتابع: "منذ 3 سنوات وأنا أعمل كمدير في الفيفا وسافرت 15 مرة إلى أفريقيا مع جياني إنفانتينو وهناك رغبة كبيرة لتطوير كرة القدم في هذه القارة لأنه هناك أشياء مميزة في هذه القارة تستحق الاهتمام"

وأردف: "في المستقبل أتمنى أن يكون اللاعبون الأفارقة منافسين دائمًا على جائزة أفضل لاعب في العالم وأن يكون باستطاعتهم الفوز بها مستقبلًا"

فيديو - بث مباشر: حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019.. لحظة بلحظة

يذكر أن دجوركاييف كان لاعبًا سابقًا لإنتر الإيطالي وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد أفراد الجيل الفائز بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا.