دبا الفجيرة يُعلن رحيل لاعبه المطلوب في الوصل

هبوط الفريق أربك كل حساباته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ازدادت فرص إدريس فتوحي في الانتقال لصفوف الوصل، ذلك بعدما أعلن ناديه دبا الفجيرة رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وكان اللاعب المغربي قد خاض موسمًا رائعًا مع دبا الفجيرة، وقد سبق أن فاز بجائزة الجمهور لأفضل لاعب في دوري الخليج العربي الإماراتي موسم 2017-2018.

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وتحدثت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة عن دخول اللاعب المغربي دائرة اهتمامات الوصل الساعي لدعم صفوفه جيدًا لتعويض نتائجه المخيبة في 2018-2019.

وأعلن دبا الفجيرة الهابط لدوري الدرجة الأولى رحيل فتوحي عن الفريق، ليُصاحب كلًا من يوسف الرواشدة وياسين البخيت.

ويرتدي فتوحي قميص النواخذة منذ عام 2016 بعدما لعب 3 سنوات مع عجمان.

يُذكر أن دبا الفجيرة يُحاول تجديد عقد محترفه الرابع دييجو سيلفا لموسم إضافي أملًا في أن يُساهم في عودة الفريق سريعًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.