دائرة التحكيم تحسم الجدل حول ركلة جزاء الهلال أمام النصر

النصر والهلال تعادلا في مرسول بارك 2-2

Shahid

حسمت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل المثار حول مباراة النصر والهلال التي انتهت يوم أمس بالتعادل 2-2 في مرسول بارك ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال تقدم بالنتيجة مرتين، الثانية منهما من ركلة جزاء احتسبت لسالم الدوسري ونجح نفسه في تسديدها، لكن النصر استطاع الوصول للتعادل الذي عزز صدارته لجدول الترتيب.

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العديد من الإعلاميين والجماهير اعترضوا كثيرًا على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم المكسيكي سيزار راموس لصالح الهلال، لكن دائرة التحكيم أنصفت الحكم بالتأكيد على صحة قراره.

حيث أوضحت في تحليل لقطات الحكام الخاصة بالجولة الـ10 عبر يوتيوب أن ركلة الجزاء سليمة تمامًا، فيما أشارت إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة للفتح ضد الشباب كانت خاطئة.

وأكدت دائرة التحكيم كذلك صحة احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد أمام التعاون وأقرت بخطأ الحكم عدم احتساب ركلة أخرى لصالح رومارينيو خلال المباراة.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الاتحاد وبفارق نقطتين عن الهلال.

Shahid