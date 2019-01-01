داني روز عن أزمة ستيرلينج وجوميز: تحدث في الأندية يوميًا

الأمور تسير والجميع يتخطى الأمر..

اعتبر داني روز، الظهير الأيسر لتوتنهام هوتسبيرز، أن الأزمة التي نشبت بين رحيم ستيرلينج وجو جوميز في معسكر المنتخب الإنجليزي، هي أزمة طبيعية تتواجد يوميًا في عالم الأندية، مقللًا من أهمية ما حدث وأهمية الاهتمام الصحفي به.

ستيرلينج وجوميز نشب بينهما شجار خلال مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم الأحد الماضي، وعلى الرغم من أن الخلاف انتهى ظاهريًا مع صافرة الحكم مايكل أوليفر، لكنه عاد وانفجر مجددًا في معسكر المنتخب الإنجليزي.

بالتبعية، قرر المدرب جاريث ساوثجيت أن يستبعد ستيرلينج من مباراتي مالطا وكوسوفو، في الوقت الذي خرج فيه نجم السيتي واعتذر عما حدث وقال أن العصبية والمشاعر السلبية قد تمكنت منه للحظات وهي السبب فيما حدث.

بدوره، علّق روز على الأزمة بقوله "إنه أمر مؤسف بعض الشيء، ولكنني ألعب كرة القدم منذ فترة طويلة وهذا الأمر هو طبيعي للغاية ويحدث يوميًا في الأندية.".

وأضاف "صرح المدرب أنه غير راضٍ عن ما حدث، ولكن بالنسبة لي كلاعب كرة قدم محترف، فقد رأيته في كثير من الأوقات، الشجار يحدث ثم تنتهي الأمور ويتصافح اللاعبون وتمضي الأمور قدمًا.".

"ليس أمرًا كبيرًا. أتفهم أن سلامة الناس وكيف يشعرون هو أمر حيوي للجميع، ولكن هذا يحدث كل يوم في البلاد في قطاع كرة القدم. هل هذا سلوك صحيح؟ بالطبع لا."

وأتم "لكنه يحدث وسيظل من الممكن أن يحدث في كل وقت، ففي كثير من الأحيان العواطف تتفاقم وقد تتسبب في أن تقول أو تفعل شيئًا ما.".

يذكر أن ساوثجيت قد خرج للصحافة وأكد أن منتخب إنجلترا هو بمثابة العائلة في داخله، وأن قرار استبعاد ستيرلينج كان قرارًا جماعيًا وانضباطيًا، ولكنه شدد على أهمية اللاعب بالنسبة لمنتخب الأسود الثلاثة.