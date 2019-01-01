داني روز: التفكير في مستقبلي كمدرب مضيعة للوقت

نجم توتنهام داني روز ينتقد قلة المدربين أصحاب البشرة السمراء في إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد الظهير الأيسر لنادي توتنهام داني روز قلة الفرص التي تمنح للمدربين الشباب وأصحاب البشرة السمراء في إنجلترا.

وكان توتنهام قد خسر من ضيفه ويست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء عصر اليوم، ليتكبد خسارته الأولى في ملعبه الجديد.

وعقب اللقاء، تحدث داني روز عن مسألة التدريب في إنجلترا، حيث رأى أن عدم إعطاء الفرصة للمدربين الشباب أصحاب البشرة السمراء يعد أمرًا غير مفهوم بالنسبة له.

وقال داني روز: "أعتقد أن رحلتي مع كرة القدم من الممكن أن تنتهي بمجرد اعتزالي اللعب، لا أرى أن هناك أبواب أخرى للاستمرار بعد ذلك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "التفكير في مستقبلي بعد الاعتزال أو تولي تدريب أحد الأندية مستقبلًا يعتبر بالنسبة لي مجرد تضييع وقت لا أكثر ولا أقل"

وتابع: "في إنجلترا على وجه الخصوص لا يبدو هناك نية لإعطاء الفرصة للمدربين أصحاب البشرة السمراء، هذا توجه يبدو عامًا في أوروبا ولكن هناك بعض الدول كسرت القاعدة مثل فرنسا وإيطاليأ، ولا يبدو الأمر ممكنًا في إنجلترا على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة"

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يذكر أن داني روز كان قد تحدث من قبل حول العنصرية في ملاعب كرة القدم، حيث رأى أنها لا تقتصر فقط على السباب العنصري، بل في الفارق في التعامل الصحفي والإداري والجماهيري.