داني أولمو: لا يمكن التوقع بنتيجة الكلاسيكو وبتلك الطريقة يمكننا الفوز

داني أولمو متحمس لأول كلاسيكو له...

عاد داني أولمو، لاعب برشلونة، للمشاركة مع فريقه بعد خمسة أسابيع من الإصابة، وظهر أمام بايرن ميونخ، مساء أول أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك أولمو، لمدة ربع ساعة، في فوز فريقه على بايرن ميونخ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ويستعد لمواجهة ريال مدريد، في كلاسيكو الكرة الإسبانية، غدًا السبت.

وقال أولمو في تصريحات لقناة " Tv3": "في مباراة مثل الكلاسيكو، لا يوجد مرشح للفوز إنها أفضل مباراة يمكن لعبها في الدوري الإسباني وأوروبا، يمكننا التغلب بأفكارنا ونريد إثبات ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق وأن لعب أولمو صاحب الـ26 عامًا، أمام ريال مدريد ثلاث مرات من قبل عندما كان لاعبًا مع لايبزيج، كان آخرهم في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وكان أولمو، قد انضم إلى برشلونة، مطلع الموسم الحالي قادمًا من لايبزيج الألماني، وشارك مع الفريق في أربع مباريات، بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.