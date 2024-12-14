"تحول إلى علامة تجارية" .. أولمو يسير على نهج بيلينجهام ومبابي بخطوة غير مسبوقة!

أول لاعب إسباني في التاريخ يقدم على هذا التصرف

قرر داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، السير على خطى ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام، عن طريق تسجيل علامته التجارية الشخصية واحتفاله.

أولمو الذي انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من لايبزيج، اشتهر مؤخرًا باحتفاله المعروف عندما يسجل أي هدف رسمي، بالإشارة إلى مكان ارتداء الساعة في يده بإصبع السبابة.

وقال موقع "ريليفو" إن أولمو أصبح أول لاعب إسباني في التاريخ يسجل علامته الشخصية واحتفاله في مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، ليصل إلى قمة أعلى جبل في كرة القدم بشكل عام، وينضم إلى صفوة نجوم اللعبة.

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وأشار إلى أن قيامه بتسجيل احتفاله الخاص لدى وكالة "Euroagencia " في 11 ديسمبر الجاري، جعله يكون على طاولة واحدة مع مبابي وبيلينجهام، بعد قيام ثنائي ريال مدريد بنفس الخطوة في وقت سابق.

وهذا يعني أنه منذ هذه اللحظة فصاعدًا، فإن الوكالة تحتفظ حصريًا باستخدام علامة أولمو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما تم حمايته لإنشاء العديد من المنتجات المستوحاة منه أو باستخدام صورته الشخصية واحتفاله، مثل الألعاب والأدوات الرياضية والكرات والملابس وحقائب الظهر والساعات والعطور.

وحصل نجم برشلونة كذلك على براءة اختراع احتفاله الأيقوني الذي يشير إلى الوقت بإصبع السبابة على معصم يده، ليتحول إلى جزء جديد من شخصيته داخل وخارج الملعب.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة يحظى ببداية جيدة لرحلته مع برشلونة حتى الآن، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة لعبها بقميص الفريق الكتالوني هذا الموسم.