بيان رسمي من برشلونة والليجا ترد .. تطورات حاسمة في أزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور

الأمور تتطور سريعًا

لا يزال نادي برشلونة الإسباني واثقًا من تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، وأن المدرب هانز فليك سيكون قادرًا على الاستعانة بهما في النصف الثاني من هذا الموسم.

وانضم أولمو لبرشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيج مقابل 60 مليون يورو، وجرى تسجيله بشكل مؤقت مع باو فيكتور حتى يناير 2025، وذلك بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وبعد رفض المحكمة التجارية لطلب تسجيل اللاعب بشكل احترازي، أصبح على برشلونة تسجيل أولمو قبل بداية يوم 1 يناير 2025، حتى يتمكن من اللعب مع الفريق هذا الموسم، مما جعل بعض التكهنات تخرج حول اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بضمه استغلالًا للأزمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن برشلونة ليس ملزمًا بتسجيل اللاعب قبل بداية شهر يناير، وذلك لأنه اتفق مع رابطة الدوري الإسباني على حل المشكلة الخاصة باللعب المالي النظيف مع الحصول على مهلة لمدة 3 أيام لحسم الملف بالكامل.

ويأتي هذا الأمر بعد تلقي برشلونة انتكاستين في القضاء، عقب رفض المحكمة التجارية تسجيل الثنائي بشكل احترازي، ليلجأ النادي إلى خطته البديلة عن طريق رافعة اقتصادية جديدة، ببيع حقوق مقاعد كبار الشخصيات في ملعب سبوتيفاي كامب نو إلى صندوق قطري لمدة 20 عامًا مقابل نحو مائة مليون يورو.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة أرسل إلى رابطة الليجا عقد هذه الاتفاقية منذ أيام، وسط تبادل مستمر للأوراق والمستندات فيما بينهما، بوجود إصرار من الرابطة بالحصول على ضمانات خاصة بتحصيل المبالغ المنصوص عليها.

ومن جانبه نشر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا، مساء اليوم، الثلاثاء، للتأكيد على أنه طلب من الاتحاد الإسباني الحصول على ترخيص جديد لأولمو وباو فيكتور، نافيًا حصوله على وقف اختياري من أي جهة أخرى لاستخراج الترخيص المذكور.

وردت رابطة الليجا ببيان آخر جاء فيه:"حتى الآن، لم يقدم برشلونة أي بديل يلبي الشروط المالية لرابطة الدوري الإسباني، والتي تسمح له بتسجيل أي لاعب بعد الثاني من يناير".

وأما صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أكدت أن برشلونة طلب من الاتحاد الإسباني منح التراخيص الخاصة لباو فيكتور وأولمو للمشاركة في مسابقات الكأس بشكل مؤقت، وفي الوقت ذاته سيواصل النادي العمل لتسجيلهما ببطولة الدوري.

ولتلخيص الوضع، يجب التوضيح أن رابطة الليجا لم توافق على طلب برشلونة لتسجيل فيكتور وأولمو في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، 31 ديسمبر 2024، وسيكون على النادي الكتالوني حل الأمر مع الاتحاد الإسباني لتفادي أي كارثة محتملة.

وفي النهاية يبدو أن القضية تبدو شبه محسومة في برشلونة، وهناك حالة من التفاؤل بأن مستقبل أولمو وفيكتور سيتم حله بشكل نهائي يوم 3 يناير 2025، لتجنب السيناريو الكارثي الذي يخص أولمو بالتحديد، وهو رحيله بالمجان وفقًا لأحد البنود في عقده.