"الصفقات المجانية هي الأفضل" .. وكيل أولمو يرد على تقارير رحيله عن برشلونة

النادي الكتالوني في سباق مع الزمن

قرر أندي بارا وكيل أعمال اللاعب الإسباني داني أولمو، الخروج من أجل الحديث مرة أخرى عن مستقبله، وسط الجدل الدائر بخصوص تسجيله مع برشلونة.

وتلقى برشلونة ضربة قاصمة بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، قيد أولمو وباو فيكتور ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

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ووسط كل ذلك قال وكيل أعمال أولمو في تصريحات لموقع "GiveMeSport":"هل نحصل على أموال طائلة في حالة رحيله بالمجان؟ بالطبع أفضل الصفقات تحدث عندما يكون اللاعبون أحرارًا، لكن المشاعر مهمة أيضًا، لم نتخذ أي قرار مهني من أجل المال".

وأضاف:"داني يلعب كرة القدم لأنه يحب اللعبة، بذل جهدًا هائلًا ليكون في برشلونة، أنا سعيد بوجوده في النادي باعتباره أحد أكبر الأندية في العالم".

وتابع:"عندما كان داني في دينامو زغرب، عرض بايرن ميونخ مبلغًا كبيرًا بالإضافة للجانب التسويقي، لكننا أعطينا كلمتنا للايبزيج وأوليفر مينتسلاف، قررنا الذهاب إليهم بعد معرفة مشروعم، لأن الأمر يتعلق بالجانب الرياضي أيضًا، المال ليس كل شيء في الحياة وكرة القدم".

وواصل حديثه:"أعتقد أن برشلونة سيحسم كل شيء، رابطة الدوري الإسباني يجب أن تساعدهم بدلًا من ظهور تلك التقارير المتعلقة بعدم ظهور داني مع منتخب بلاده، وعلى كل حال، أنا متأكد من أنه سيبقى في النادي لسنوات عديدة، هل نفكر في خيارات أخرى؟ برشلونة هو الخيار الأول والأخير لداني ووالده وعائلته ولا نفكر في أي شيء آخر".

وأوضح:"نحن نحترم الرئيس جوان لابورتا وديكو المدير الرياضي، لقد بذلا جهدًا كبيرًا لجلب داني في الصيف الماضي، نحن نحب مشروعهم الذي يعتبر من ضمن الأفضل في العالم لسنوات قادمة، ومن ناحيتنا نؤمن بأن الفريق يمكنه الفوز بالألقاب في المستقبل كما فعل في حقبة ميسي".

وفي نهاية حديثه شدد وكيل أولمو على أنه لا يهتم كثيرًا بالتقارير المنتشرة في وسائل الإعلام وبيان رابطة الليجا حول رفض تسجيل اللاعب، مشيرًا إلى أن لابورتا يمكنه إيجاد الحل المناسب للمشكلة.