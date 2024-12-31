بعد تدخل كبار الدوري الإنجليزي .. وكيل أولمو يخرج بـ"الكلمة النهائية" في مستقبله

تصريح حاسم من وكيل اللاعب الإسباني

أصبح مستقبل داني أولمو مع برشلونة، هو الشغل الشاغل لعشاق النادي الكتالوني ومجلس إدارته على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب غموض الوضع بخصوص تسجيله.

وانضم أولمو لبرشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيج مقابل 60 مليون يورو، وجرى تسجيله بشكل مؤقت مع باو فيكتور حتى يناير 2025، وذلك بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وبعد رفض المحكمة التجارية لطلب تسجيل اللاعب بشكل احترازي، أصبح على برشلونة تسجيل أولمو قبل بداية يوم 1 يناير 2025، حتى يتمكن من اللعب مع الفريق هذا الموسم، مما جعل بعض التكهنات تخرج حول اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بضمه استغلالًا للأزمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه خرج أندي بارا وكيل اللاعب في تصريحات لموقع "GiveMeSport" قائلًا:"داني اتخذ قراره النهائي بالتواجد في برشلونة ولا يفكر في أي فريق آخر".

وأضاف:"نحن لا ندرس أي خيارات أخرى تخص انتقاله في يناير، داني يريد اللعب لبرشلونة فقط".

يذكر أن أولمو البالغ من العمر 26 سنة، ظهر في 15 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 6 أهداف وله تمريرة حاسمة واحدة.